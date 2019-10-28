Tarkan Tevetoğlu ve Pınar Tevetoğlu çiftinin kızı olan Liya 14 Temmuz 2018'de Almanya'nın Moers kentinde dünyaya gelmişti.

1 yıl 3 aylık olan Liya geçtiğimiz Temmuz'da 1 yaşına basmıştı. İlk yaş günü partisini Tarkan'ın da doğup büyüdüğü Alzey'de kutlayan çift, bu kutlama için yaklaşık 150 bin TL harcamıştı.

2 aylık hamile

Mayıs ayında Liya'ya kardeş istediklerini belirten çift ikinci bebeklerini bekliyor. Pınar Tevetoğlu Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre 2 aylık hamile.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Tarkan'ın kızı Liya'nın yüzü ilk kez göründü

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