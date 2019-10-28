Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile
Sık sık ikinci kez baba olmak istediğini dile getiren Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile
Tarkan Tevetoğlu ve Pınar Tevetoğlu çiftinin kızı olan Liya 14 Temmuz 2018'de Almanya'nın Moers kentinde dünyaya gelmişti.
1 yıl 3 aylık olan Liya geçtiğimiz Temmuz'da 1 yaşına basmıştı. İlk yaş günü partisini Tarkan'ın da doğup büyüdüğü Alzey'de kutlayan çift, bu kutlama için yaklaşık 150 bin TL harcamıştı.
2 aylık hamile
Mayıs ayında Liya'ya kardeş istediklerini belirten çift ikinci bebeklerini bekliyor. Pınar Tevetoğlu Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre 2 aylık hamile.
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