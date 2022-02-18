Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 240 binden fazla tweet atıldı.

Tarkan'ın şarkısı YouTube'da 4.7 milyon, Instagram'da 5.9 milyon, Twitter'da ise 9 milyon görüntüleme aldı.

Sözü ve müziği Tarkan'a ait olan ‘Geççek’in düzenlemesi Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım üstlendi.



