Bilim & Teknoloji Tarkan'ın Geççek şarkısı YouTube'da 2 saatte 750 bin kez izlendi

Tarkan'ın Geççek şarkısı YouTube'da 2 saatte 750 bin kez izlendi

Bilim & Teknoloji

Tarkan'ın Geççek şarkısı YouTube'da 2 saatte 750 bin kez izlendi

Tarkan'ın, Geççek adını verdiği parçası sosyal medyada gündem olurken YouTube'da 2 saatte 750 bin izlenme kaydederek trend listesinin zirvesine tırmandı.

18 Şubat 2022, Cuma 14:16 Son Güncelleme:
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Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 240 binden fazla tweet atıldı.

Tarkan'ın şarkısı YouTube'da 4.7 milyon, Instagram'da 5.9 milyon, Twitter'da ise 9 milyon görüntüleme aldı.

Sözü ve müziği Tarkan'a ait olan ‘Geççek’in düzenlemesi Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğini ise İrfan Yıldırım üstlendi.


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