arkan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmişti. Tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmemişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni proje müjdesi veren Tarkan'ın Instagram hesabından yayınlandığı son video gündem oldu. Takipçileri, 49 yaşındaki Tevetoğlu'nun gönderisine binlerce beğeni ve yorum yaptı.

'Avatar' filmi için hazırlanan filtre ile bir video çeken ünlü şarkıcı, gönderisine "Tavatar. Fazla kaptırmış olabilirim ama 2022’de vizyona girecek olan 'Avatar 2’yi gerçekten iple çekiyorum" notunu düştü.







