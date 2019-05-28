Tarla sulamak için turistik şelalenin suyunu kestiler
Sivas’ta doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dipsiz Göl Şelalesi’ne gezi düzenleyen bir grup doğa fotoğrafçısı şelalenin suyunun kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Doğa fotoğrafçıları durumu yetkililere bildirdi
Sivas’ta bir grup fotoğrafçı, gezi düzenledikleri doğal güzelliği ile dikkat çeken Dipsiz Göl Şelalesi’ne vardıklarında gözlerine inanamadı.
Şelalenin suyunun gözle görülür oranda azaldığı fark eden doğa fotoğrafçıları, nedenini öğrenmek için şelalenin başına çıktıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı.
SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞLER
Tarla sulamak için şelaleye giden suyun yönünün değiştirildiği ayrıca ırmak yatağına yakın noktada yüzmek için havuzlar kazıldığı görüldü. Doğa fotoğrafçıları durumu yetkililere bildirdi.
İHA