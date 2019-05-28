Tarla sulamak için turistik şelalenin suyunu kestiler

Sivas’ta bir grup fotoğrafçı, gezi düzenledikleri doğal güzelliği ile dikkat çeken Dipsiz Göl Şelalesi’ne vardıklarında gözlerine inanamadı.

Şelalenin suyunun gözle görülür oranda azaldığı fark eden doğa fotoğrafçıları, nedenini öğrenmek için şelalenin başına çıktıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı.

SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞLER

Tarla sulamak için şelaleye giden suyun yönünün değiştirildiği ayrıca ırmak yatağına yakın noktada yüzmek için havuzlar kazıldığı görüldü. Doğa fotoğrafçıları durumu yetkililere bildirdi.

İHA