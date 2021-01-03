Türkiye Tarla sürerken çukura giren çiftçi 40 adet kafatası buldu

Tarla sürerken çukura giren çiftçi 40 adet kafatası buldu

Türkiye

Tarla sürerken çukura giren çiftçi 40 adet kafatası buldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi içerde çok sayıda kemik ve kafatası olduğunu gördü.

03 Ocak 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde çiftçilik yapan Remzi Gürel, kendisine ait tarlanın kenarlarındaki otları traktörüyle temizlemek için çalışma yaptı.

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Çukurda insan kemikleri buldu

Tarlasını sürdüğü traktörün arka tekeri aniden oluşan çukura düşen Gürel, traktörünü çıkardıktan sonra oluşan boşluğa baktığında ise insan kemikleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine tarlada jandarma ekipleri ile birlikte Tokat Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar inceleme yaptı.

Alan koruma altına alındı

Çok sayıda insan kemiği olduğu belirlenen alan, Tokat Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İşte toplu mezarın bulunduğu alan;

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