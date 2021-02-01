Türkiye Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili korkunç detay

Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili korkunç detay

Türkiye

Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili korkunç detay

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten 3'ünün başından vurularak, Muharrem Zengin'in de boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

01 Şubat 2021, Pazartesi 10:24 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde dün jandarma tarafından aynı yerde 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçinin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma genişletildi 

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.


Gençlerden birinin boynu kırılmış 

Olay yerinde yapılan incelemede 3 erkek şahsın av tüfeği ile baş kısmına vurulduğu Muharrem Zengin'in ise bedeninde delici, kesici veya silahla vurulmuş bir izin olmadığı boynunun kırılmış olduğu tespit edildi. Ayrıca olayda kullanıldığı öngörülen av tüfeğinin ruhsatsız olduğu ve olay yerinde hayatını kaybeden Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

 Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in yeğeni 

Olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Asker uğurlamasına gitmişler 

Öte yandan yapılan inceleme kapsamında 4 gencin Ahmetli'ye asker eğlencesi için gittiği aktarıldı. Gelen bilgiler arasında kalabalık olan asker evinde kalmak istemeyen 4 arkadaşın, geceyi geçirmek için bağ evini tercih ettiği belirtildi. Öte yandan 4 gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na getirildiği de aktarıldı.

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