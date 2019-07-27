Tarlada bebek cesedi bulundu

Kızılçukur Mahallesi’ndeki bir kekik tarlasında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sıcağın etkisiyle bebeğin cesedinin bazı kısımlarında çürüme başladığı belirlendi.

YAKLAŞIK 3 AYLIK

Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA