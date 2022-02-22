Türkiye Tarlada korkunç son! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Tarlada korkunç son! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Türkiye

Tarlada korkunç son! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarlasında temizlediği otları yakan Faruk Yetkin (92), ormana sıçrayan alevleri söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti.

22 Şubat 2022, Salı 23:26 Son Güncelleme:
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Bayramiç ilçesinin Köseler Köyü'nde tarlasına giderek ot temizliği yapan Faruk Yetkin, dün akşam eve dönmedi. Köyde yaşayan oğlu Musa Yetkin (50), bu sabah babasının evde olmadığını anlayınca bir arkadaşını da yanına alarak, köye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Üçpınarlar mevkisindeki tarlaya aramaya gitti.

Musa Yetkin, babası Faruk Yetkin'i tarlanın yanındaki ormanlık alanda yanmış olarak buldu. Yaşlı adamın, temizlik yaptığı tarladaki otları yakmak isterken, ormanlık alana da sıçrayan alevleri söndürmek istediği sırada yanarak yaşamını yetirdiği değerlendiriliyor.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, 4 çocuk babası Faruk Yetkin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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