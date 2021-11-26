Kültür & Sanat Tarladan Homeros'un İlyada'sı çıktı

Tarladan Homeros'un İlyada'sı çıktı

Kültür & Sanat

Tarladan Homeros'un İlyada'sı çıktı

İngiltere’de çiftçi baba ile oğlu, yürüyüşe çıktıkları tarlalarında Antik Yunan şairi Homeros’un yazdığı, Odysseia ile Batı edebiyatının ilk büyük eseri kabul edilen İlyada destanını tasvir eden mozaik keşfetti

26 Kasım 2021, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere’nin East Midlands bölgesindeki Rutland kasabasında çiftçi Brian Naylor ve oğlu Jim Irvine, Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalar sırasında tarlalarında yürüyüş yaparken antik Yunan şairi Homeros'un “İlyada” destanından bir kesiti tasvir eden 1500 yıllık Roma mozaiğini keşfetti. Pandemi koşulları nedeniyle Leicester Üniversitesi tarafından yeni incelenmeye başlanmasının ardından mozaiğin 3. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi. İngiltere’de türünün ilk örneği olan eserde İlyada’nın kahramanı Achilleus’un (Aşil) Truva Savaşı’nın sonunda Hector ile olan mücadelesinin tasvir edildiği belirtildi. Eserin destanda anlatılan Aşil ile Hector’un mücadelesini konu alan dünyadaki birkaç örnekten biri olduğu ifade edildi.  

SON YÜZYILIN KEŞFİ

Kazılarda proje yöneticisi olan Leicester Üniversitesi'nden John Thomas , “Bu kesinlikle İngiltere'de son yüzyıldaki en heyecan verici Roma mozaiği keşfi. Bize o zamanki insanların tutumları, klasik edebiyatla bağlantıları hakkında yeni bakış açıları veriyor ve aynı zamanda bize bu eseri sipariş eden kişi hakkında çok şey anlatıyor” dedi.

Mozaiği yaptıran kişinin klasikler hakkında bilgisi bulunduğunu ve bunu sipariş edecek paraya sahip olduğunu da anladıklarını belirten Thomas, mozaiğin İngiltere'de şimdiye kadar bulunan bu hikayelerin ilk tasviri olduğunu söyledi. Bir aile yürüyüşü sırasında eseri keşfeden Naylor’ın oğlu Irvine ise 50 yıldır sahip oldukları tarlalarda bir gezintinin inanılmaz bir keşfe dönüştüğünü söyledi.

Irvine, “Buğdaylar arasında alışılmadık bir çanak çömlek bulmak ilgimi çekti. Daha sonra, uydu görüntülerine baktığımda, sanki birinin bir parça tebeşirle bilgisayar ekranıma bir işaret çizdiğini fark ettim. Bu hikayenin başlangıcı oldu” dedi.  

Milliyet

Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Kim ne düşünür demeden dans edebilen var mı?
Şule Özdemir
Burak Akkul
Pahalı günlerde kurtarıcı bir rota: Bosna Hersek
Burak Akkul
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Borusan Quartet’ten ‘Rusya’dan Sevgilerle’
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kars’ın kadim tarihini yansıtan kostümlerin sergisi açıldı