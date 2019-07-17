Tarlasındaki traktörün üzerinde ölü buldular!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu

17 Temmuz 2019, Çarşamba 15:40 Son Güncelleme:
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Tarlasındaki traktörün üzerinde ölü buldular!

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Körüktaşı köyünde İsmail Derya’ya ait tarlada meydana geldi. Tarlasını süren İsmail Derya’yı traktör üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Derya’nın traktör üzerinde ölü olduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken İsmail Derya’nın cenazesi öğlen köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.

DHA

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