Tarlasındaki traktörün üzerinde ölü buldular!

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Körüktaşı köyünde İsmail Derya’ya ait tarlada meydana geldi. Tarlasını süren İsmail Derya’yı traktör üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Derya’nın traktör üzerinde ölü olduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken İsmail Derya’nın cenazesi öğlen köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.

DHA