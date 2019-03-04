Tarlaya yatırım yapılır mı?

Gayrimenkul sektörü yalnızca konuttan ibaret değil... Konutun ardından arsa da en çok tercih edilen yatırım araçları arasında. Arsa almak isteyenler imara dikkat etmeli. Ancak imarı olmayan araziler hatta tarlalar da son yıllarda yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Tarlalar da önemli ölçüde getiri sağlıyor. İsteyen tarlasını belli bir zaman sonra satıyor isteyen de tarımsal üretim için kiraya veriyor.

FİYATLAR UCUZLADI

Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, tarla yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Gayrimenkul satışlarında yaşanan durgunluğun tarla fiyatlarının enflasyon karşısında ucuzlamasına neden olduğunu söyleyen Erşahin, “Yatırımcılar da değer artışı öngördükleri tarlalara yatırım yapmaya başladı. Ayrıca son yıllarda gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında tarıma yönelik teşviklerin artması da tarımsal girişimlere hız kazandırdı. Tüm bu etkenler tarla yatırımlarını artırdı” diye konuştu.

İMARA UYGUN OLURSA

Erşahin’in verdiği bilgilere göre, tarla yatırımı yapılırken dikkat edilmesi gereken konuların başında yatırım yapılacak bölge ve tarlanın tarıma elverişli olup olmadığı geliyor. Tarlalar, iki şekilde değerlendirilebiliyor. Bunlardan ilki, değer artışı. Tarlanın ileride yeni yerleşim bölgesi olarak belirlenmesi halinde arsaya dönüşerek imara uygun hale gelmesi, değer artışı sağlıyor.

ÜRETİM YA DA KİRA

İkinci seçenek ise tarıma elverişli olması. Tarladan bölgenin tarımsal özelliğine göre ekim yapılarak para kazanılabilir. Özellikle gıda zincirine yönelik mahsul satışları ciddi getiriler sağlıyor. Tarlanın yol, kuyu, su, elektrik gibi altyapısal özellikleri artırılarak satış değerinin artması da sağlanabilir. Ayrıca, bölgedeki arz ve talebe göre tarlalar kiraya da verilebilir.

DEĞERLENMESİNİ BEKLEYECEKSENİZ

İmar planına dahil olacağı beklenen tarlaya yatırım yapılıyorsa, tarlanın şehrin büyüdüğü bölgede yer alması, baraj, havaalanı, otoyol, köprü gibi büyük projelerin olduğu alanlara yakın olması ve yola cephesinin bulunmasına dikkat edilmesi gerekir.

TARIMSAL ÜRETİM YAPACAKSANIZ

Yatırım yapılan tarla, tarımsal üretim için kullanılacaksa, tarlanın verimliliği, arazinin şekli, ekilen ürünün özelliğine göre sulu-susuz bölgede yer alması, tarlaya ulaşım, elektrik, kuyu gibi altyapı özelliklerine dikkat edilmeli.

METREKARESİ 40 LİRA

Tapu.com verilerine göre, Türkiye genelinde tarlaların ortalama fiyatı 150 bin lira, ortalama metrekare fiyatı ise 40 lira. Tarlaların en çok satıldığı illerin başında Antalya, Afyonkarahisar, Ardahan, Aydın, Çorum ve Bilecik geliyor. En çok talep gören tarlaların ortak özelliklerine bakıldığında, gelişmekte olan ve yatırım çeken noktalarda yer aldığı görülüyor. İstanbul’da son dönemde gerçekleştirilen büyük projelerin de etkisiyle tarla yatırımları hız kazanmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler nedeniyle kuzeybatı yönüne doğru gelişmeler devam ediyor ve bu bölgedeki tarlalar değer kazanmayı sürdürüyor.



