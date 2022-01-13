Türkiye Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü daimi işçi alacak

Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü daimi işçi alacak

Türkiye

Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü daimi işçi alacak

Tarsus Belediye Başkanlığı daimi işçi alacağını duyurdu

13 Ocak 2022, Perşembe 18:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi hükmü uyarınca eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olduğundan ve eski hükümlü kontenjanımızın eksik olması nedeni ile 1 (bir) kisilik Harita Teknikeri mesleğinde eski hükümlü daimi işçi alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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