Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü daimi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi hükmü uyarınca eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olduğundan ve eski hükümlü kontenjanımızın eksik olması nedeni ile 1 (bir) kisilik Harita Teknikeri mesleğinde eski hükümlü daimi işçi alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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