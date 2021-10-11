Futbol Tarsus İdman Yurdu Başkanı oyuncularını eleştirdi: İnek alsam daha faydalı olurdu

Tarsus İdman Yurdu Başkanı oyuncularını eleştirdi: İnek alsam daha faydalı olurdu

Futbol

Tarsus İdman Yurdu Başkanı oyuncularını eleştirdi: İnek alsam daha faydalı olurdu

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık'ın Facebook'tan yaptığı paylaşım olay oldu. Kırbıyık, oyuncularına ağır hakaret etti ve ilginç ifadeler kullandı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 16:45 Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig' ekibi Tarsus İdman Yurdu sıkıntılı günler geçiriyor. Ligdeki 6 maçta 8 puan toplayan ve son maçında Uşakspor'la 1-1 berabere kalan takımda başkan çıldırdı.

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, takımın kötü performansı nedeniyle ilginç bir eleştiri yöntemine başvurdu. Facebook hesabından sahanın fotoğrafını paylaşan Kırbıyık, fotoğrafa şu notu düştü:

Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım, memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri-içtikleri haram olsun! Eşek değil, inek değil, bilin bakalım bu ne?

2 hafta önce teknik direktör Ergün Penbe ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi göreve Hüseyin Kalpar'ı getirmişti.

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