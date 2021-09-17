Türkiye Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 01.10.2021 olarak açıklandı.

17 Eylül 2021, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarsus Üniversitesi 17 öğretim üyesi alımı yapacak. Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 24. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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