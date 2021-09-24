Türkiye Tarsus Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Tarsus Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Türkiye

Tarsus Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü 27 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

24 Eylül 2021, Cuma 18:29 Son Güncelleme:
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Tarsus Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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