Türkiye Tarsus'da dere üstündeki köpüklere inceleme

Tarsus'da dere üstündeki köpüklere inceleme

Türkiye

Tarsus'da dere üstündeki köpüklere inceleme

Tarsus'ta Kusun Deresi'nin üzerinde oluşan köpükler için inceleme başlatıldı.

24 Temmuz 2020, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kusun Deresi'nin üzerinde köpükler oluştu, balık ölümleri yaşandı. Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.

İlçeye bağlı Ferahim Şalvuz ve Heleke mahallelerinden geçen Kusun Deresi'nin yüzeyinde köpükler oluştuğunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere haber verdi. Balık ölümlerinin de yaşandığı görülen dereye gelen Tarsus Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, sudan numune aldı. Derenin üzerindeki köpükler, ilginç görüntüler oluşturdu.



Savcılık, soruşturma başlatılırken, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

DHA

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