Yemek Tart kek tarifi ve yapılışı: Tart kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Tart kek tarifi ve yapılışı: Tart kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Tart kek tarifi ve yapılışı: Tart kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olacak tart kek tarifi, evde yapabileceğiniz kolay tariflerden birisi. Pratik kek tarifi arayanlar tart kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve şık sunumuyla tart kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

18 Şubat 2021, Perşembe 11:57 Son Güncelleme:
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İştahları kabartan görüntüsü ve enfes kokusuyla lezzetine doyamayacağınız tart kek tarifi pratik bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tart kek tarifi arıyor ya da tart kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tart kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TART KEK TARİFİ

Tart kek malzemeleri

  • 2 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 3/4 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2,5 kahve fincanı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Muhallebisi için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • 1 paket çikolata sos

TART KEK YAPILIŞI

Kek hamuru için seker ve yumurtalar çırpılır. Diğer malzemeler eklenir. Tereyağı ile yağlanmış tart kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 -17 dakika pişirilir. Kek pişerken bir tencereye muhallebisi için gerekli tüm malzemeler eklenir. Karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edilir. Pişen kek kalıptan çıkarılır ve üzerine muhallebisi konulur. Çikolata sosu ile yuvarlak daireler yapılıp kürdanla ileri geri çizilir ve şekil verilir.

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