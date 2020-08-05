İçin malzemesine siz karar verin: Tart tarifi

Hem yapımı kolay hem de istediğiniz malzemelerle tart hazırlamak oldukça basit. Sevdiklerinize hazırlamak için tart tarifi arıyor ya da tart nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tart tarifi için "Tart tarifi, tart nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tart tarifi

Tart malzemeleri

125 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şeker

2 su bardağı un

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

200 ml krema (çikolatalı olacaksa)

Süslemek için

İstediğiniz meyve, reçel veya çikolata

Tart yapılışı

Yumurta, şeker ve tereyağını mutfak robotuna alarak karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyip karıştırın. Hamuru mutfak tezgahına alarak yoğurun. Strec folyoya sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Tart kalıbını yağlayın. Hamuru kalıbın içine yayın ve çatalla birkaç yerinden delin. 180 dereceye ayarlı fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Tart hamurunu soğumaya bırakın. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Dinlendirdikten sonra servis edin.



