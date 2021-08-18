Fransız mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan tartar yemek tarifi, evde kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir yemek. Et severler "tartar yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı tat alacağınız tartar yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

TARTAR YEMEK TARİFİ

Tartar yemek malzemeler

200 gram satır dana kıyma

1 bıldırcın yumurtası

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı deniz tuzu

2 arpacık soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Tartar yemek yapılışı

Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin.

Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek karıştırın.

Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin.

Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin.



