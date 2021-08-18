Yemek Tartar yemek nasıl yapılır? Tartar yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Tartar yemek nasıl yapılır? Tartar yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Tartar yemek nasıl yapılır? Tartar yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Tadını çok seveceğiniz tartar yemek tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz ve birçok vitamin açsından zengin olan enfes bir lezzet. Peki, tartar yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız tartar yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

18 Ağustos 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Fransız mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan tartar yemek tarifi, evde kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir yemek. Et severler "tartar yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı tat alacağınız tartar yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

TARTAR YEMEK TARİFİ

Tartar yemek malzemeler

  • 200 gram satır dana kıyma
  • 1 bıldırcın yumurtası
  • 1 yemek kaşığı acı hardal
  • 1 yemek kaşığı kapari
  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 2 arpacık soğan
  • 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Tartar yemek yapılışı

Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin.

Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek karıştırın.

Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin.

Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin.

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