Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan tartar yemek tarifi, evde yapılması kolay etli yemeklerden de birisi. Peki, tartar yemek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tartar yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TARTAR YEMEK TARİFİ

Tartar yemek malzemeler

200 gram satır dana kıyma

1 bıldırcın yumurtası

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı deniz tuzu

2 arpacık soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

TARTAR YEMEK YAPILIŞI

Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin.

Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek karıştırın.

Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin.

Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin.



