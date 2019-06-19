Tartışılan otel buluşmasında yeni görüntüler

Küçükkaya, İmamoğlu ile oteldeki odada 3-4 dakika görüştüğünü, Yıldırım’la ise telefonla konuştuğunu söyledi. İmamoğlu ise dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda danışmanlarının da olduğu odada toplam görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü, kendisinin ise Küçükkaya ile 2-3 dakika konuştuğunu söyledi.

Sabah gazetesinde bugün yayınlanan habere göre Küçükkaya-İmamoğlu arasında 13 Haziran günü saat 13.09’da başlayan görüşmenin 13.55’te sona erdiği, önce Küçükkaya’nın 46 dakika kaldığı odadan ayrıldığı belirtiliyor.

KAMERA KAYITLARINA GÖRE GÖRÜŞME SAATLERİ

Sabah’ın yayınladığı videoaya göre 13 Haziran Perşembe günü CHP adayının bir konferans verdiği Taksim'deki otele moderatör İsmail Küçükkaya geldi.

Küçükkaya odaya giriyor

Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı.

﻿﻿﻿﻿İmamoğlu odaya giriyor

İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi.

Küçükkaya çıkıyor

Küçükkaya odadan saat 13.55'te ayrıldı.