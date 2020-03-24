Gündem Tartışmalı görüntüler için soruşturma başlatıldı

Tartışmalı görüntüler için soruşturma başlatıldı

Gündem

Tartışmalı görüntüler için soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

24 Mart 2020, Salı 12:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon izletildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ekibiyle büyük bir gayret göstererek çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti. Selçuk, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı bu açıklamanın yanı sıra, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olan görevliler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi. Bunun üzerine söz konusu içeriklerin hazırlatılmasında sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, uzaktan eğitim ders içeriklerinin kontrol sürecinde bundan sonra daha hassas inceleme yapılması yönünde tedbirler alındığı bildirildi.


İlgili Haberler
Valilik çağrı destek numaralarını paylaştı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Günde 1 maske yetmez”
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu Üyesi, corona virüs konusunda her gün dokunduğumuz 2 nesneye karşı uyardı