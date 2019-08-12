'Tartışmayın' diye araya girdi, birini vurdu birini de tokatladı!

Olay, Adana Seyhan'da 6 Ağustos Salı günü meydana geldi. İddiaya göre Bülent U., G.T. adlı kadından 10 bin lira borç para aldı ancak borcunu ödemedi. Bunun üzerine G.T. dayısının oğlu Ahmet U.’ya durumu anlatarak parasını almasını istedi. Ahmet U. da Bülent U.’yu bulup parayı istedi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.

'OLAYA KARIŞMA' DENİLİNCE ÇILDIRDI

İki kişiyi de tanıyan Arap Yaşar S. yanlarına gelerek "Neden kavga ediyorsunuz?" diyerek tartışmaya dahil oldu. Olaya karışmaması söyleyinince Arap Yaşar S. önce Bülent U.’ya tokat attı, ardından da Ahmet U.’nun üzerine yürüdü. Ahmet U. silah çekince Arap Yaşar S. de tabancasını çıkartıp Ahmet U.’ya ateş etti. Ahmet U. çenesinden yaralandı.

Arap Yaşar S. kaçarken çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ahmet U.’nun tedavisi devam ediyor.

SAKLANIRKEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Arap Yaşar S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Arap Yaşar S. olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı tabanca da bir otomobilin altında bulundu.

Emniyet'e getirilen zanlı, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Arap Yaşar S., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İHA