Türkiye Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü

Türkiye

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü

İzmir’in Bornova ilçesinde üç çocuk annesi Hüsna T. (30), tartıştığı eşi Hüseyin T. (34), tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan Hüseyin T.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

13 Mart 2021, Cumartesi 20:33 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3´ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi´ne kaldırıldı. Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna T.´nin babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin T.´nin suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruştudrma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin T.´nin kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA

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