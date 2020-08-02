Türkiye Tartıştığı eşine çocuklarının gözü önünde kafa attı

Tartıştığı eşine çocuklarının gözü önünde kafa attı

Türkiye

Tartıştığı eşine çocuklarının gözü önünde kafa attı

Osmamiye'de sokak ortasında tartıştığı eşine çocuklarının gözü önünde acımasızca kafa atan kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

02 Ağustos 2020, Pazar 10:31 Son Güncelleme:
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Osmaniye'de sokak ortasında tartıştığı eşine kafa atan kişi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Olay mahallede tepki toplarken, saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olamadığı iddia edildi.Kent merkezinde, kimliği belirsiz bir kişi, eşi olduğu öğrenilen kadınla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, çocuklarının gözü önünde, eşine kafa attı. Kadın yere yığılırken, çocuğu koşarak gidip, annesine sarıldı. Saldırgan daha sonra eşinin yanına gidip, yerden kaldırdı. Olay anı anbean çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığılması yer alıyor. Çiftin çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, eşinin ise korktuğu için şikayetçi olamadığı iddia edildi.

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