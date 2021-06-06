Türkiye Tartıştığı eşini vahşice katletti!

Tartıştığı eşini vahşice katletti!

Türkiye

Tartıştığı eşini vahşice katletti!

Kırıkkale'de Sezer Başkaya(29) tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı(26) boynundan bıçaklayarak öldürdü.

06 Haziran 2021, Pazar 07:47 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları'nda meydana geldi. Başkaya çifti henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Sezer Başkaya, emniyet ekiplerince olay yerine gözaltına alındı. Sezer Başkaya emniyete götürülürken, cinayetle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Burak CAN / DHA

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