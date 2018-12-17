Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

17 Aralık 2018, Pazartesi 01:26
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Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi’nde Şenol B. (30) ile U.S. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol B, yanındaki bıçakla U.S’yi vücudunun çeşitli yerlerinden 9 kez bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, U.S’yi Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan U.S, burada ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Şenol B, emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BİLECİK (AA)

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