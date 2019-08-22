Tartıştığı kişiyi öldürüp, hayatına son verdi

Ankara’da daha önceden aralarında husumet bulunan Ali Arslan ile İsmet Tamkoç, konuşmak için dün sabaha karşı buluştu.

İkili, yol kenarında park ettikleri otomobilde bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Arslan, yanındaki tabancayı çıkararak İsmet Tamkoç’u, başına 2 el ateş ederek öldürdü. Arslan, daha sonra aynı silahla kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

DEVRİYE GEZEN POLİSLER BULDU

Dün öğle saatlerinde bölgede devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin içinde Arslan ve Tamkoç’un cansız bedenini buldu. Çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tamkoç ve Arslan’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi.



