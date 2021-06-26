Türkiye Tartıştığı kocası tarafından öldürdü

Tartıştığı kocası tarafından öldürdü

Türkiye

Tartıştığı kocası tarafından öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Sadriye Şen (43), tartıştığı eşi Recep Ş. (60) tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı eş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

26 Haziran 2021, Cumartesi 01:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 22.30 sıralarında Seyit Ahmet Mahallesi 315 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ş. ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Ş. tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Ş., polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Ş.'nin gösaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Söz almış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarı diledi