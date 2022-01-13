Türkiye Tartıştığı okul müdürünü omuzundan bıçakladı

Tartıştığı okul müdürünü omuzundan bıçakladı

Türkiye

Tartıştığı okul müdürünü omuzundan bıçakladı

Erzurum'da bir öğrencinin ağabeyi Fuat Ç. (18), okulda tartıştığı müdür Fevzi Demir'i omuzundan bıçakladı. Yaralanan Demir hastaneye kaldırılırken Fuat Ç. ise kaçtı.

13 Ocak 2022, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi, Osman Gazi İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Fevzi Demir, dün kavga eden bir grup öğrencinin velisini okula çağırdı. Demir, durum hakkında velileri bilgilendirdi ve çocuklarını uyarmalarını istedi.

Kavga eden öğrencilerden birinin ağabeyi olan Fuat Ç., okula gelerek müdür Fevzi Demir'in yanına gitti. Fuat Ç., bir süre görüştüğü müdüre "Şimdi o velileri bir daha buraya çağır" dedi. Okul müdürü ise bunun doğru olmayacağını belirterek, Fuat Ç.'nin bu isteğini reddetti. Müdür yardımcısının odasında yaşanan tartışmada Fuat Ç., yanında bulundurduğu bıçakla okul müdürünü omuzundan bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Okul müdürü Fevzi Demir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fevzi Demir, kendisini bıçaklayan saldırgandan şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okul müdürü Demir'i hastanede ziyaret etti.

Polis, Fuat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)

İlgili Haberler
Ölüm böyle geldi... Korkunç kaza kameradaSapık yakalandı! Polis, yüzlerce kamera kaydını titizlikle inceledi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fatih Terim
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Hastaneden acı haberi geldi