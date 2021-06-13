Türkiye Tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçakladı

Tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçakladı

Türkiye

Tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçakladı

Adana’da Murat D., tartıştığı üvey oğlu Yasin K. (17) tarafından 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

13 Haziran 2021, Pazar 23:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Murat D. ve üvey oğlu Yasin K., evin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin K., iddiaya göre üvey babasını bacağından ve sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat D., tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Yasin K.’yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Zirve... ama
Rauf Tamer
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aldığı hediyeyi kabul etmeyen eşinin evini kundakladı