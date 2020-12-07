Tartıya değil gökyüzüne bak!
Ay küçülüyor. Ay küçülürken hafiflemek, kilo vermek, toksin atmak daha kolay gerçekleşir. Vücuda girenlerin emilimi ve depolanması da azalır. Yılın son Güneş Tutulmasının eşlik edeceği Yeniay’a doğru ilerliyoruz. Gelecek hafta Yay burcunda, kilo da dahil her şeyi büyütmeyi seven Jüpiter yönetiminde meydana gelecek tutulma öncesi kilo kontrol yapmak, beslenme alışkanlıklarımızı yeniden düzenlemek faydalı olacaktır. // Çağla Ercanoğlu
07 Aralık 2020, Pazartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Burçlara Yönelik Astro-Diyet Önerileri:
- Koç: Hızlı yeme eğiliminiz olabilir. Oysa iyice çiğnemeden yutulan besinler doğru şekilde sindirilemez. Yavaş yemeniz, gerektiği gibi çiğnemeniz vücudunuzun doğru çalışması destekler, aşırı yağ depolanmasını önler. Baharat ve tuz tüketiminde aşırıya kaçıyor olabilirsiniz, dikkat edin, bazı baharatlar iştah açıcı etkiler barındırır. Koç burçları genelde diyette istikrarı zor yakalar, çabuk sıkılır. Tek tip beslenme diyetlerine yerine farklılıklar barındıranları tercih edebilirsiniz.
- Boğa: İştah ve gurmelik en çok bu burca yakışır. Düşük kalorili, sağlıklı atıştırmalıklar öneririm, hem besleyici olacak hem de keyifle iştahınızı dengeleyecektir. Göz zevkinize hitap eden, şık hazırlanmış, zararlı gıdalar içermeyen sağlıklı sofralar da size iyi gelebilir.
- İkizler: Merkür yönetimindeki burcunuz zihninizi sürekli aktiviteler ve iletişimle meşgul ederken yeme içmeye vakit ayırmayı gereksiz buluyor olabilirsiniz. Bu nedenle fast food ya da hızlı hazırlayabileceğiniz yemekleri tercih ediyorsunuzdur. Hızlı ve zararlı gıdalardan uzak durup sağlıklı alternatifler yaratmak kilo kontrolü için faydalı olacaktır.
- Yengeç: Medikal astrolojide mideyi yöneten burcunuz, mide hassasiyetleri yaşatıyor olabilir. Gastrit, ülser vb rahatsızlıklara dikkat etmeli, bunları tetikleyen gıdalardan uzak durmanız önerilir. Ayrıca duygusal durumunuz da direkt midenizi etkiler. Duygusal hassas olduğunuz dönemlerde beslenmenizi ekstra özen göstermeniz gerekir. Uzun süreli açlık diyetleri, mideyi rahatsız edebilecek gıdalarda aşırıya kaçma (baharat, kafein, alkol vb) sizi fazlasıyla etkiler.
- Aslan: Burcunuz kalbi yönetir. Kan basıncını arttıran kafein, enerji içecekleri, alkol, tuz tüketiminde kontrollü olmak çok önemlidir. Lükse ve keyfe düşkünlüğünüz obeziteyi tetikleyebilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmeniz önemlidir. Yüksek kalorili yiyecek-içecekleri, sağlıklı ve şık görünümlü alternatifleriyle değiştirin.
- Başak: Sağlıklı yaşam sizin için önceliktir. Bu nedenle genelde dengeli beslenirsiniz. Arada kaçamak yapsanız bile mükemmeliyetçi yapınız sizi hemen ertesi gün diyete itebilir. Burcunuz bağırsakları yönetir. Stres altında kaldığınızda boşaltım ya da gaz sorunları yaşayabilirsiniz. Bu da şişkinlik ve kilo yapabilir. Hekim/eczacı kontrolünde probiyotik kullanmak fayda sağlayabilir.
- Terazi: Dış görünüşe çok önem verirsiniz. Ancak genelde hareketli sosyal yaşamınız nedeniyle diyet yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Tabi pandemi nedeniyle sosyal yaşam kısıtlandı. Ancak keyfe düşkün yönetici gezegeniniz Venüs, evde de süslü sofralar hazırlatıyor olabilir. Bu sofraların çok geç saate kalmamasına ve sağlıklı besinler ağırlıklı olmasına dikkat ediniz. Ayrıca tatlıya düşkünlüğünüz olabilir. Rafine şeker tüketimini kısıtlamanız hem kilo hem sağlık için faydalı olacaktır.
- Akrep: İlişkilerinizde sorun yaşadığınız dönemler kendinizi yemeğe ve özellikle tatlıya veriyor olabilirsiniz. Duygusal dengesizlik yaşadığınız zamanlarda zihninizi yemek yerine başka konulara vermeniz kilo kontrolü için etkili olacaktır.
- Yay: Kilo almaya meyillisiniz. “Sıkı çalış, sıkı eğlen” sloganı sizin için çok uygun... Eğlencenizin önemli bir kısmını yeme içme oluşturuyor olabilir. İyimser yapınız, “aman canım ne olacak şimdi yiyelim, sonra diyet yapar kilo veririz” diyordur. Ancak sık kilo alıp vermek de vücudu hem yorar hem de deforme eder, dikkat! Kilo kontrolünü yaşam tarzı haline getirmenizi, arada aşırıya kaçmadan minik kaçamaklar yapmanızı öneririm. Bu kaçamaklar tercihen Ay küçülüyorken yapılmalı!
- Oğlak: Sıkı diyetleri uygulamak sizin için kolaydır. Disiplin ve düzen arzunuz ile çoğunlukla diyetinize bağlı kalma eğilimi sergilersiniz. Ancak işkolik yapınız uzun saatler çalışmanıza, bu nedenle de dengesiz ve sağlıksız beslenmenize neden olabilir. Özellikle burcunuzun ve yöneticisi Satürn’ün yönettiği cilt, saç, tırnak ve kemik yapınızı besleyecek gıdaları mutlaka tüketmenizi öneririm. Sıkı diyet ile kilo vereyim derken bu bölgelere hasar verebilirsiniz.
- Kova: Zihninizin çok dolu olması ve kesintisiz çalışması uykusuzluk problemi yaşatıyor olabilir. Bu da geç saatlerde yeme içme alışkanlığı yapabilir. Tüketim saatlerinizi erkene çekerek ve uykunuzu düzenleyerek kilo kontrol yapabilirsiniz. En iyi kilo verme zamanı uykudadır, unutmayın!
- Balık: Duygusal denge çok önemli sizin için. Depresif olduğunuz zamanlarda kendinizi yemeğe ve/veya aşırı alkol tüketimine verebilirsiniz. Burcunuzun yöneticisi Jüpiter’in yönettiği karaciğer bölgeniz hassasiyet kazanabilir. Bu da hem sağlığınız için tehdit oluşturabilir hem de kilo alımını tetikleyebilir. Ruhsal çalışmalar yapmak duygu durumunuza iyi gelecek ve dolayısıyla kilo kontrolünüz adına faydalı olacaktır.
Önce sağlık, sonra güzellik dolu bir hafta diliyorum.
Sevgilerimle.
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