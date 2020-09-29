Tarz çift: Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

Siyah tişört ve bol pantolonlardan vazgeçmeyen Cem yılmaz bu kez farklı bir tarzla görüntülendi. Siyah blue-jean takımını spor ayakkabılarla tamamlamıştı. zayıflamış olması da dikkat çekti. Sevgilisi Serenay Sarıkaya ise 2 gün önce Bebek’teydi. Beyaz stili, Instagram’daki moda sitelerine konu oldu. Sarıkaya “Stil ikonu olmak gibi çabam yok, yakışanı seçiyorum” dedi.







