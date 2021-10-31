Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır?

TAŞ GİBİ YOĞURT MAYAMALANIN SIRRI

Tam yağlı süt daha iyi tutar. Tercihiniz tam yağlı süt olmalı çünkü daha iyi tutar. Çiğ süt kullanacaksanız sütü süzgeçten geçirdikten sonra ocağa alın. Kepçe yardımıyla havalandırarak karıştırın ve kaynatın.

İdeal yoğurt mayalama sıcaklığı 41 derece. Süt kaynadıktan sonra ocaktan aldınız. Tahta ve üstüne bez koyduğunuz bir yerde sütünüzü soğu maya bıraktınız. Şimdi mayalanma için ideal bir sıcaklık elde etmeniz gerekiyor. En ideal yoğurt mayalama sıcaklığı 41 derece. Sütün sıcaklığını termometre ile ölçerek mayalarsanız her seferinde iyi mayalanmış bir yoğurt elde edersiniz. Çok kullanılan serçe parmakla sıcaklık ölçme yöntemi ise sizi yanıltabilir.

Maya sulu olursa yoğurdunuz da sulu olur. Yoğurdunuzun mayası sulu olursa yoğurdunuz da sulu hale gelir. O nedenle maya yoğurdunun katı ve ev yoğurdu olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğurt mayanıza tuz ve şeker de ilave edebilirsiniz. Şeker kullanmak mayayı aktifleştirir ve daha iyi kıvam almasını sağlar. Tuz ise yoğurdunuzun ekşimesini önler.

Yoğurt mayası her tarafa eşit şekilde dağılmalı. Kaynatıp soğuttuğunuz sütten bir kepçe süt alarak maya yoğurdunuza ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra, tencerenin tam ortasına dökün. Mayanın homojen bir şekilde karışmasını sağlayın. Bu işlemi tahta kaşıkla yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.

Sütün üzerine kapakla kapatmayın. Mayaladığınız sütün üzerine bir tahta kaşık ya da süzgeç koyarak bezle sarın. Böylece oluşan buhar sütün üzerinde kalmayacak ve yoğurdunuzun sulanması önlenecek. 6. 4-5 saat boyunca hiç dokunmadan mayalan maya bırakılmalı. 6. 4-5 saat boyunca hiç dokunmadan mayalan maya bırakılmalı.

Bu süre içinde hiç dokunmamanız oldukça önemli. Ortamın sıcaklığına göre sarın. Kış ayında yoğurt mayalıyorsanız daha fazla sarıp sıcak tutmanız gerekir. Yazın mayalıyorsanız fazla örtmenize gerek yok. Aksi takdirde yoğurdunuzun ekşimesine ve sulanmasına neden olursunuz.

Buzdolabında ağzı açık şekilde bekletildikten sonra tüketin. Mayalanan yoğurdu ağzı açık şekilde buzdolabında bir gece beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Yoğurdunuzu büyük kaplarda ya da tencerelerde mayalamak yerine küçük cam kavanozlarda ya da kaselerde de mayalayabilirsiniz. Yoğurdunuz sürekli açılmayacağından ekşime ve bozulmaların önüne geçmiş olursunuz.



