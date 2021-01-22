Taş kadayıf tarifi: Taş kadayıf nasıl yapılır?

Adana yöresine ait enfes bir lezzet olan taş kadayıf tarifi, şerbetli tatlılar arasında en sevilen tariflerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için taş kadayıf tarifi arıyor ya da taş kadayıf nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Taş kadayıf yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

Taş kadayıf tarifi

Taş kadayıf malzemeleri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karbonat

İç harcı için

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için

130 gram yağ

Üzeri için

Ceviz

Taş kadayıf yapılışı

Hamur için; maya, ılık su, şeker ve tuzu bir kasede karıştırın. Maya kabarıp köpürünceye kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. İrmik, un, süt ve karbonatı ilave edip 2-3 dakika çırparak karıştırın. Kasenin üzerine bir kapak kapatın ve bir saat kadar mayalanması için bekletin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın ve 30 gram yağ eritin. Mayalanan hamurdan 2 yemek kaşığı dolusu alıp tavanın ortasına dökün ve tavayı hafifçe çevirerek hamuru küçük yuvarlak şekline getirin. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip fazla kurutmadan ocaktan alın (sadece bir tarafı kızaracak). Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

İç harcı için; ceviz, tarçın ve şekeri bir kasede karıştırın.

Şerbeti için; toz şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kızaran kadayıfın üst kısmına cevizli tarçınlı harçtan yerleştirin ve hamuru ikiye katlayın. Cevizli harç dışarı taşmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın. Yassı kadayıfları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Kadayıfları erittiğiniz 100 gram yağda kızartın. Üzerine soğuyan şerbetten gezdirin ve ceviz ile süsleyin.



