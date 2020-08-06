Geleneksel lezzet: Tas kebabı tarifi

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Tas kebabı tarifi

Tas kebabı tarifi malzemeleri

500 gram kuşbaşı et

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağ

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı domates rendesi

2 – 2,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

3 adet orta boy patates

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 dal Taze kekik

Tas kebabı yapılışı

Tereyağını ve sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Kızgın yağa kuşbaşı etleri ilave edin ve suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Suyunu çeken etlere yemeklik doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyerek soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ekleyin ve 1 dakika daha kavurun. Domates rendesini ekleyerek kavurmaya devam edin. Tencereye suyunu ve tuzunu ekleyerek kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişerken ara ara suyunu kontrol edin, suyu çok eksilmiş ama etler istediğiniz kıvamda yumuşamamışsa sıcak su ekleyin. İsteğe göre patates püresi ya da kızarmış patateslerle servis yapın.



