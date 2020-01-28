Tasarım atölyelerine akademik destek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversiteler arasında Tasarım-Beceri Atölyeleri Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol imza Töreni’ne Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul’daki 53 üniversitenin rektörleri ve yardımcıları katıldı.

‘Çok boyutlu bir yaklaşım’

Bugünün ve geleceğin beceriyle donanmış çocuklar yetiştirme sürecinde atölyelerin hayati derecede önem taşıdığını belirten Levent Yazıcı, “Tasarım beceri atölyeleri kapsamındaki akademik işbirliği sürece çok ciddi bir katkı sunacak. Üniversitelerimizin sürece etkin biçimde katılması akademik birikimi yansıtması açısından çok değerli. Bütünleşmeyi sadece eğitim fakülteleriyle sınırlı tutmadık. Yeni model doğrultusunda çok boyutlu bir yaklaşım geliştirdik” dedi.