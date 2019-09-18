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Tasarımcı ve yarışçı Fabio Buzzi, tekne kazasında öldü

Venedik'te meydana gelen sürat teknesi kazasında, 3 kişi öldü ve 1 kişi ağır yaralandı. Ölenler arasında ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı 76 yaşındaki Fabio Buzzi'nin de olduğu açıklandı

18 Eylül 2019, Çarşamba 12:42
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Tasarımcı ve yarışçı Fabio Buzzi, tekne kazasında öldü

Montecarlo´dan ayrılan sürat teknesi saatte 130 km hızla giderken Venedik'e yaklaştı. Sürat teknesi, Venedik şehrinin etrafında bulunan ve şehri açık deniz dalgalarından koruyan, Musa Projesi kapsamında yapımı devam eden dalgakıranlara çarptı.

YENİ BİR REKOR DENİYORLARDI

İtalyan basını tarafından yarışçıların Montecarlo-Venedik arasında yeni bir rekor denedikleri belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

1974 yılında yarışlarda kullanılan ilk sürat teknesi Mostro'yu (Canavar) tasarlayan Buzzi'nin, açık deniz yarışlarında birçok rekoru bulunuyor.

DHA

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