Tasarımcı ve yarışçı Fabio Buzzi, tekne kazasında öldü Venedik'te meydana gelen sürat teknesi kazasında, 3 kişi öldü ve 1 kişi ağır yaralandı. Ölenler arasında ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı 76 yaşındaki Fabio Buzzi'nin de olduğu açıklandı