Tasarruf etmenizi sağlayacak ucuz ve besleyici gıdalar
Dar bütçe ile sağlıklı beslenmek zor olabilir. Besin sağlama açısından bazı gıdalar oldukça pahalıdır. Bu yüzden insanlar abur cuburu tercih ederler. Ancak beslenme programınıza ekleyebileceğiniz, sağlıklı ve kolay satın alabileceğiniz uygun fiyatlı yiyecekler var. İşte ucuz, besleyici gıdalar ve faydaları…
Betül Meral SARIİZ /Posta
1. Brokoli
Brokoli ortalama fiyatı ucuz olan bir sebzedir. İhtiyacınız olan hemen hemen her vitamini sağlar. Antioksidan görevi gören ve bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini açısından zengindir. Kanın pıhtılaşmasına ve bazı nöral kusurların önlenmesinde rol oynayan K vitamini ve folat bakımından zengindir. Araştırmalar, brokolideki besinlerin ve antioksidanların, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.
2. Soğan
Soğan sağlık açısından faydalı bir sebzedir ve fiyatı oldukça düşüktür. Kalp hastalığı, diyabet ve belirli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilecek bazı antioksidanlar bakımından zengin oldukları biliniyor. Soğanlar C vitamini, manganez, B6 vitamini ve potasyum gibi vitaminleri sağlar.
3. Ispanak
Ispanak oldukça sağlıklı ve neredeyse her zaman uygun fiyatlı sebzelerden biridir. Ispanak , K vitamini bakımından zengindir ve kemik sağlığında önemli bir rol oynar ve kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır. Ayrıca, ıspanak bağışıklık güçlendirici A vitamini, C vitamini, folat ve manganez açısından zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi ıspanakta da faydalı bitkisel bileşikler bulunur. Kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan iltihabı azaltma ve hücre hasarını önleme yeteneğine sahiptirler. Ispanağı diyetinize dahil etmek çok kolay. Salatalara, ve çorbalara ekleyebilirsiniz. Ayrıca besin takviyesi için smoothi yapabilirsiniz.
4. Patates
Patates mükemmel bir besin kaynağıdır ve genellikle makul bir fiyatta pazarda satılır. Düzenli olarak patates yemek cilde, beyin ve bağışıklık sisteminin sağlığına faydalıdır. Bu, sağladıkları önemli miktarda C ve B vitaminleri nedeniyledir. Ayrıca, sindirim ve iştah kontrolünü destekleyen lif içerir.
5. Domates
Domatesleri değerli kılan C vitamini içeriğidir. 1 domates, günlük ihtiyaçlarınızın % 37'sini etkileyici bir şekilde karşılar. Ayrıca B vitaminleri, A, E ve K vitaminleri ve pek çok eser mineral sağlarlar. Araştırmalar domates yemenin kalp hastalığı için iki ana risk faktörü olan "kötü" LDL kolesterolü ve kan basıncı seviyelerini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Dahası, belirli kanser türlerine karşı koruyucudurlar. Sağlığa faydalarının büyük çoğunluğu içeriğindeki likopen nedeniyledir. Likopen, iltihabı azaltabilecek, hücreleri hasardan koruyabilecek ve hastalık riskini azaltabilecek bir antioksidandır. Konserve domatesler mutfağınızda bulundurmak için kullanışlı bir malzemedir. Mevsiminde hazırlandığında oldukça ucuzdur.
6. Havuç
Bütçeniz kısıtlıysa, havucu diyetinize dahil etmek için ucuz besinler arasında yer alıyor. Havuç, A vitamini ve beta-karoten kaynaklarından biridir. Sadece bir fincan havuç, iyi bir görme ve bağışıklık sağlığını destekleyen günlük A vitamini ihtiyacınızın % 428'ini karşılamaktadır. Ayrıca havuçta önemli miktarda lif, C vitamini, K vitamini, potasyum ve manganez bulunur. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için düzenli olarak havuç yemek, prostat ve mide kanseri gibi belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
7. Lahana
Lahana bütçe açısından mükemmel bir sebzedir. B vitaminleri ve minerallerinin yanı sıra lahanada yüksek miktarda C ve K vitamini bulunur. Lahana, glukozinolat içeriği nedeniyle benzersizdir. Glukosinolatlar, belirli kanser türlerine karşı koruma kabiliyetleri için çalışılmış antioksidanlardır. Bazı çalışmalar lahana tüketiminin kalp hastalığı riskinde önemli bir azalmaya yol açabileceğini de göstermiştir. Çok yönlü bir sebze olan lahanayı diyetinize eklemek kolaydır. Lahana salatası ya da lahana turşusuna dönüştürülebilir .
9. Balkabağı
Balkabağı diyetinize dahil etmek için besin açısından hem değerli hem de oldukça uygun bir sebzedir. Diğer kış kabağı çeşitleriyle karşılaştırıldığında, balkabağı daha yüksek miktarda besin sağlar. Aslında bir fincan, A vitamininin yüzde 298'ini, C vitamini için yüzde 49'unu, potasyum için yüzde 14'ünü ve magnezyum için% 12'sini içeriyor