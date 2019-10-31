Tasarruf etmenizi sağlayacak ucuz ve besleyici gıdalar

Betül Meral SARIİZ /Posta

1. Brokoli

Brokoli ortalama fiyatı ucuz olan bir sebzedir. İhtiyacınız olan hemen hemen her vitamini sağlar. Antioksidan görevi gören ve bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini açısından zengindir. Kanın pıhtılaşmasına ve bazı nöral kusurların önlenmesinde rol oynayan K vitamini ve folat bakımından zengindir. Araştırmalar, brokolideki besinlerin ve antioksidanların, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

2. Soğan

Soğan sağlık açısından faydalı bir sebzedir ve fiyatı oldukça düşüktür. Kalp hastalığı, diyabet ve belirli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilecek bazı antioksidanlar bakımından zengin oldukları biliniyor. Soğanlar C vitamini, manganez, B6 vitamini ve potasyum gibi vitaminleri sağlar.

3. Ispanak

Ispanak oldukça sağlıklı ve neredeyse her zaman uygun fiyatlı sebzelerden biridir. Ispanak , K vitamini bakımından zengindir ve kemik sağlığında önemli bir rol oynar ve kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır. Ayrıca, ıspanak bağışıklık güçlendirici A vitamini, C vitamini, folat ve manganez açısından zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi ıspanakta da faydalı bitkisel bileşikler bulunur. Kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan iltihabı azaltma ve hücre hasarını önleme yeteneğine sahiptirler. Ispanağı diyetinize dahil etmek çok kolay. Salatalara, ve çorbalara ekleyebilirsiniz. Ayrıca besin takviyesi için smoothi yapabilirsiniz.

4. Patates

Patates mükemmel bir besin kaynağıdır ve genellikle makul bir fiyatta pazarda satılır. Düzenli olarak patates yemek cilde, beyin ve bağışıklık sisteminin sağlığına faydalıdır. Bu, sağladıkları önemli miktarda C ve B vitaminleri nedeniyledir. Ayrıca, sindirim ve iştah kontrolünü destekleyen lif içerir.

5. Domates

Domatesleri değerli kılan C vitamini içeriğidir. 1 domates, günlük ihtiyaçlarınızın % 37'sini etkileyici bir şekilde karşılar. Ayrıca B vitaminleri, A, E ve K vitaminleri ve pek çok eser mineral sağlarlar. Araştırmalar domates yemenin kalp hastalığı için iki ana risk faktörü olan "kötü" LDL kolesterolü ve kan basıncı seviyelerini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Dahası, belirli kanser türlerine karşı koruyucudurlar. Sağlığa faydalarının büyük çoğunluğu içeriğindeki likopen nedeniyledir. Likopen, iltihabı azaltabilecek, hücreleri hasardan koruyabilecek ve hastalık riskini azaltabilecek bir antioksidandır. Konserve domatesler mutfağınızda bulundurmak için kullanışlı bir malzemedir. Mevsiminde hazırlandığında oldukça ucuzdur.

6. Havuç

Bütçeniz kısıtlıysa, havucu diyetinize dahil etmek için ucuz besinler arasında yer alıyor. Havuç, A vitamini ve beta-karoten kaynaklarından biridir. Sadece bir fincan havuç, iyi bir görme ve bağışıklık sağlığını destekleyen günlük A vitamini ihtiyacınızın % 428'ini karşılamaktadır. Ayrıca havuçta önemli miktarda lif, C vitamini, K vitamini, potasyum ve manganez bulunur. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için düzenli olarak havuç yemek, prostat ve mide kanseri gibi belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

7. Lahana

Lahana bütçe açısından mükemmel bir sebzedir. B vitaminleri ve minerallerinin yanı sıra lahanada yüksek miktarda C ve K vitamini bulunur. Lahana, glukozinolat içeriği nedeniyle benzersizdir. Glukosinolatlar, belirli kanser türlerine karşı koruma kabiliyetleri için çalışılmış antioksidanlardır. Bazı çalışmalar lahana tüketiminin kalp hastalığı riskinde önemli bir azalmaya yol açabileceğini de göstermiştir. Çok yönlü bir sebze olan lahanayı diyetinize eklemek kolaydır. Lahana salatası ya da lahana turşusuna dönüştürülebilir .

9. Balkabağı

Balkabağı diyetinize dahil etmek için besin açısından hem değerli hem de oldukça uygun bir sebzedir. Diğer kış kabağı çeşitleriyle karşılaştırıldığında, balkabağı daha yüksek miktarda besin sağlar. Aslında bir fincan, A vitamininin yüzde 298'ini, C vitamini için yüzde 49'unu, potasyum için yüzde 14'ünü ve magnezyum için% 12'sini içeriyor