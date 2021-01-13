Tasarruf yaparak evinizi ısıtabileceğiniz öneriler
Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren düşecek. Ancak bu durum sizi korkutmasın! Uzmanlar tasarruf yaparak da evinizi ısıtabileceğinizi söylüyor. İşte o öneriler...
13 Ocak 2021, Çarşamba 09:32 Son Güncelleme:
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- Güneş doğar doğmaz perdeleri açarak ısıdan mümkün olduğunca çok yararlanın.
- Radyatörlerin önünde hiçbir şey olmadığından emin olun.
- Radyatörün üstüne konulacak bir raf, ısının daha çok yayılmasını sağlar.
- Parkeler güzel görünebilir ama aradaki boşluklar ısıyı emer. Yerleri halıyla kaplayın.
- Baca çıkışlarının kapalı olduğundan emin olun.
- Kapı altlarını kumaş ya da benzeri şeylerle kapatın.
- Fırında işiniz bittiğinde soğuyana kadar kapağı açık tutun. Mutfağı ısıtacaktır.
- Pencere kenarlarında hava sızdıran alanları kapatın.
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