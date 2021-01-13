Pratik Bilgiler Tasarruf yaparak evinizi ısıtabileceğiniz öneriler

Tasarruf yaparak evinizi ısıtabileceğiniz öneriler

Pratik Bilgiler

Tasarruf yaparak evinizi ısıtabileceğiniz öneriler

Yurt genelinde hava sıcaklığı bugünden itibaren düşecek. Ancak bu durum sizi korkutmasın! Uzmanlar tasarruf yaparak da evinizi ısıtabileceğinizi söylüyor. İşte o öneriler...

13 Ocak 2021, Çarşamba 09:32 Son Güncelleme:
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  • Güneş doğar doğmaz perdeleri açarak ısıdan mümkün olduğunca çok yararlanın.
  • Radyatörlerin önünde hiçbir şey olmadığından emin olun.
  • Radyatörün üstüne konulacak bir raf, ısının daha çok yayılmasını sağlar.
  • Parkeler güzel görünebilir ama aradaki boşluklar ısıyı emer. Yerleri halıyla kaplayın.
  • Baca çıkışlarının kapalı olduğundan emin olun.
  • Kapı altlarını kumaş ya da benzeri şeylerle kapatın.
  • Fırında işiniz bittiğinde soğuyana kadar kapağı açık tutun. Mutfağı ısıtacaktır.
  • Pencere kenarlarında hava sızdıran alanları kapatın.


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