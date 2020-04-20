Tasarruflu Ramazan alışverişi

Bolluk, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan, 24 Nisan’da başlıyor. 11 ayın sultanına sayılı günler kala, marketlerin iftar ve sahurda besleyici, doyurucu ve lezzetli sofralar kurmak için bir ailenin gerekli tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırladığı Ramazan kolileri de satışa sunuldu. Farklı paket ve fiyat seçeneği sağlayan marketler, yiyecek ve içeceklerden oluşan kolileri, yüzde 45’e varan indirim avantajıyla satıyor. Her keseye uygun Ramazan paketlerini evi için alan müşterilerin yanı sıra isteyen tanıdıklarına ya da çalışanlarına da hediye edebiliyor.

MİGROS

60 yaş üstüne öncelik

Migros, yüzde 45’e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolisini talep eden 60 yaş ve üstü müşterilerinin, kolay sipariş verebilmesi için ‘0850 955 24 65’ numaralı telefon hattını devreye aldı. Bu yaş grubuna teslimatı ücretsiz ve öncelikli yapan şirket, mağazalarında 13 üründen oluşan ‘bereket’ kolisini 44.90 TL, 22 ürünlü ‘lezzet’ kolisini 79.90 TL ve 31 ürünlü ‘ziyafet’ kolisini de 109.90 TL’den satıyor. Ramazan’da başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyor.

CARREFOURSA

4 koli seçeneği

CarrefourSA, 4 farklı seçenekte Ramazan kolisi hazırladı. ‘Klasik Ramazan kolisinde’ 15, ‘süper Ramazan kolisinde’ 22, ‘mega Ramazan kolisinde’ 26 ve ‘lüks Ramazan kolisinde’ ise 35 farklı ürün bulunuyor. Kolilerin fiyatı da 49.90 TL ile 149.90 TL arasında değişiyor. Şirket, Ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA. com üzerinden de sipariş alıyor. Ayrıca CarrefourSA alışveriş çeki, kurumsal hediye kartı ve elektronik kart ile hediye almak isteyenlere seçenek sunuyor.

BİM

1 yıl geçerli

BİM, şirketlerin çalışanlarına ayni yardım olarak verebilecekleri veya Ramazan yardımında bulunmak isteyenlerin alabileceği hediye kartları sunuyor. BİM hediye kartları, 50 TL ve 100 TL olmak üzere iki seçenekte sağlanıyor. BİM bölge müdürlükleri ve mağazalarından temin edilebilecek kartlar, bütün BİM noktalarında geçerli. Bakiyesi bitene kadar birden fazla kullanıma açık olan kartlar, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kullanılabilir. Yaptığınız ödeme ve sipariş sonrasında en geç bir hafta içinde kart size teslim ediliyor.

A101

Telefona yüklet

A101 de hediye çeki sunuyor. 50 TL, 100 TL, 150 TL ve 200 TL’lik hediye çekleri, A101 marketlerinden temin edilebiliyor. Ayrıca kısa mesaj ile talep edilen miktarda sanal çek şeklinde telefona da yönlendirilebiliyor.

ŞOK MARKET

Hediye kart

Şok Market, bu Ramazan koli yerine hediye kartı hizmeti sunuyor. Ramazan’da erzak almaları için birilerine yardımda bulunmak isteyenlere 25 TL, 50 TL ve 100 TL’lik ‘hediye kart’ sağlayan şirket, ayrıca ‘kurumsal kart’ ile de müşterilerine alışveriş olanağı sağlıyor. Hediye kart Şok Market’lerinden temin edilebilirken, kurumsal kart alımı için ise 0850 281 68 21 numaralı telefonun aranması gerekiyor.

METRO MARKET

Metro Market’in 4 koli seçeneği var. 13 çeşit ürün bulunan paket 63.90 TL, sucuk ve peynir ağırlıklı 7 çeşidin olduğu paket de 63.90 TL, 21 ürünlü paket 106.90 TL, 22 çeşit ve daha fazla kilogramlı ürünlerin bulunduğu paket ise 139.90 TL. Metro Türkiye, erzak paketlerini, 21 şehirdeki 37 mağazasında satışa sunuyor.

BİZİM TOPTAN

54.90 liradan başlıyor

Bizim Toptan'da 2 koli seçeneği var. 12 çeşit üründen oluşan standart paket 54.90 TL, 22 ürünün bulunduğu büyük paket ise 109.90 TL’den satılıyor. Ramazan hediye kartı uygulaması bulunuyor. İstenen tutar karta yüklenip hediye edilebiliyor.





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