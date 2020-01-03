Taşeron işçilere ikramiye ödemesi

İki eşit taksitte ödenen ikramiyelerin ilk ödemesi bu ay yapılacak. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda, çalışma süresi ile orantılı olarak ödenecek. Belediye şirket işçiliğine geçen işçilere ise ilk ikramiye nisan ayında verilecek. Taşerondan geçen işçiler, yeni asgari ücret üzerine yüzde 4’lük toplu iş sözleşmesi zammı alacak. Bu rakam en düşük ücret için geçerli olacak.

Maaşı net 2.324 TL’den yüksek olan işçilere ise sadece yüzde 4 zam yapılacak.



