Taşerondan kadroya geçenler gelecek yılı beklemek zorunda

İşte Murat Çelik'in yazısındaki taşeronlarla ilgili o bölüm:

Geçenlerde biri önümü kesti yolda... 30’larında bir erkek... “Murat abi” dedi, “Şu bizim derdimizi de bi yaz gazeteye, televizyonda bi söyle.” “Yazayım, söyleyeyim de... Siz kimsiniz ve derdiniz ne” dedim. “Taşerondan kadroya geçenleriz abi biz” dedi. “İşçiye yüzde 10, bize sadece yüzde 4 zam verildi” diye özetledi derdini. Durum şu... Kamuda kadroya geçirilen taşeron işçiler toplu iş sözleşmesine dahil olmadığından, zam oranı yüzde 4’te kaldı.

2020'DE EŞİTLENECEK

Geçişteki KHK’ya (Kanun Hükmünde Kararname) göre, bu durumdakiler diğer işçilerle 2020 yılı itibariyle eşitlenecek. Toplu sözleşme dönemi gelecek yıl sona erecek ve yeni toplu iş sözleşmesine taşerondan gelenler de dahil olacak. Özetle, taşerondan kadroya alınan işçiler bu yılı böyle geçirmek zorunda.