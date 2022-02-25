Türkiye Taşınırken apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesi çalındı! Akılalmaz hırsızlık...
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Taşınırken apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesi çalındı! Akılalmaz hırsızlık...

Türkiye

Taşınırken apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesi çalındı! Akılalmaz hırsızlık...

Bursa'da evini taşıyan Ender E.'nin apartman girişine bıraktığı çamaşır makinesi çalındı. At arabası ile makineyi çalan çift gözaltına alındı.

25 Şubat 2022, Cuma 13:27 Son Güncelleme:
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Olay, İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Evini taşıyan Ender E., eşyalarını apartman girişine çıkarmaya başladı. Daireye giren Ender D., çıktığında dışarı bıraktığı çamaşır makinesinin bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Ender D., polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir at arabasındaki çamaşır makinesini fark etti. Makinenin Ender E.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, at arabasının sahibi Cüneyt A. (25) ve yanındaki eşi Serpil A.'yı (22) gözaltına aldı. Serpil A.'nın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. 



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA


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