Taşınma rehberi

Yaz aylarında taşınmaların sayısı artıyor. Türkiye genelindeki taşınma talepleri ilk 6 ayda yüzde 7 artış gösterdi. Sadece İstanbul’da 6 ayda yaklaşık 275 bin taşınma gerçekleşti. Taşınmak kolay değil, herkes yeni evine hasarsız taşınmayı istiyor. Ancak evdeki eşyaları toplayıp kolilemek, eşyaları ve kolileri kırıp dökmeden taşıyacak bir nakliye şirketi bulmak, fiyatta anlaşmak gibi süreçlerden geçmek gerekiyor. Taşınmaya hazırlananlar için bir rehber hazırladık.

ERKEN DAVRANI

Taşınmanız kesinleştiyse, son günü beklemeden hazırlıklara başlayın. Önce koli, naylon ve gazete kağıdı gibi eşyaları saracağınız ve toplayacağınız malzemeleri temin edin. Ardından son günü beklemeden, önce kullanmadığınız eşyalardan başlayarak kolileme işlemine geçin. Kullanmadığınız eşyaları atmaktan çekinmeyin. Kolilerin üzerine hangi odaya ait olduğunu yazmanız, yeni eve yerleşirken size kolaylık sağlar.

YETKİ BELGESİ ŞART

Eşyalarınızın nakliyesi için seçtiğiniz firmanın mutlaka K3 Yetki Belgesi bulunması gerekiyor. Araştırmanız sonucunda bulduğunuz firmayı Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği’ne (END) ya da ulaştırma bölge müdürlüklerine sorun ve yetki belgesi olup olmadığını öğrenin. Türkiye’de 1.712 firmanın K3 yetki belgesi bulunuyor

SİGORTA VAR MI?

Nakliye firmaları, taşınma sırasında eşyalarınıza zarar gelmemesi için sigorta yapıyor. Ancak bu sigorta araç içinde eşyanın başına gelebilecek durumlar için geçerli. Bu sigorta işçilik zararını da karşılamıyor. Eşyalarınız nakliye aracından indirildikten sonra sigortanın kapsamından çıkıyor.

EKSTRA ÜCRET

Nakliye için pazarlığınızı iyi yapın ve fiyata nelerin dahil olduğunu mutlaka sorun. Taşınma sırasında anlaşma dışında ücret talep edilebiliyor. Örneğin, asansör bozuksa ya da eşyalar asansöre sığmadıysa ekstra ücret istenebiliyor. Bazen de nakliyat kamyonu, evin kapısına 20 metreden az bir uzaklıkta yanaşamıyorsa ekstra ücret talep ediliyor. Anlaşmanızı yazılı hale getirmeniz olası bir sorunda size kolaylık sağlar.

MALİYETİ NEDİR?

Taşınmanın maliyeti dairenin bulunduğu kat, asansör ve paketlemeye göre değişiyor. Nakliyeyi yapan firma eşyaları da paketliyorsa fiyat bir miktar artabiliyor. İstanbul’da iki yaka arasında taşınmanın maliyeti 700 lira ile 1.000 lira arasında değişiyor. Şehirler arası taşınmalarda ise en fazla 4 bin lirayı gözden çıkarmanız gerek.

İSTANBUL’DA ÜMRANİYE ANKARA’DA ÇANKAYA

REIDIN ile Enakliyat Taşınma Hareketliliği Raporu’nun ikinci çeyrek sonuçlarına göre, İstanbul’da en çok taşınan ilçe Ümraniye, Ankara’da Çankaya oldu.

En çok tercih edilen bölgeler ise İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Yenimahalle.

En hareketli ilçe İstanbul’da Kadıköy ile Küçükçekmece, Ankara’da ise Çankaya ve Etimesgut.

METRO HATTI ETKİLİ

Armut.com ve RahatTasin.com’un verileriyle 6 ayda bir yayınlanan Türkiye Taşınma Dosyası’na göre ise İstanbul’da en çok göç alan semtler arasında, geçtiğimiz mart ayında hizmete açılan Marmaray hattı üzerindeki Pendik, Kartal ve Tuzla yer alıyor. Ankara’da ise nisanda seferlerine başlayan Başkentray, Etimesgut ve Mamak’taki taşınma hareketliliğini etkiliyor.

İSTANBUL’DAN KAÇIŞ

Türkiye Taşınma Dosyası’na göre İstanbul, kıyı kesimlere göç vermeye devam ediyor. Şehrin temposundan uzaklaşmayı tercih eden İstanbullular, şehir içinde Şile ve Adalar’a taşındı. İstanbul’da en fazla göç veren ilçeler Eyüp, Sancaktepe ve Zeytinburnu oldu. Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli’den taşınanların ise en çok Bodrum’u tercih ettiği gözlemleniyor. İzmir, Ankara, Muğla, Antalya ve Balıkesir ise İstanbul’dan taşınanların en çok tercih ettiği ilk 5 şehir oldu. Türkiye genelinde en çok göç alan şehirler ise Antalya ve Muğla, Balıkesir.

Meltem KARA SÖYLEYENOĞLU