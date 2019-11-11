Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşüğü

Faiz oranları, ilk yarının sonunda aylık ortalama yüzde 2.5 civarında bulunuyordu.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun tek haneye inmesi, TL varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareketin başlamasını sağladı.

Hedef 400 bin adet

Taşıt kredi faizleri, ağustosta aylık yüzde 2’nin altına gerilerken, kamu bankalarının hazırladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ ve sonrasında özel bankaların da buna destek vermesiyle kredi faizlerindeki düşüş hızlandı.

Toplam otomobil ve hafif ticari araç satışının yılsonuna kadar 400 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor. İlk 10 ayda bu rakam 330 bin 384 adet oldu.