Türkiye Taşla camı kırdı, saniyeler içinde adeta servet çaldı!

Taşla camı kırdı, saniyeler içinde adeta servet çaldı!

Türkiye

Taşla camı kırdı, saniyeler içinde adeta servet çaldı!

Bursa’da taşla cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede değerleri toplamda 100 bin lirayı bulan 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

13 Şubat 2022, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, cep telefonu bayisine gelen 2 şüpheli şahıs önce çevrede gözetleme yaptı. 



Ardından şüphelilerden biri yol kenarındaki bordür taşını alarak işyerinin camını kırdı. Kırılan camdan içerin giren şüpheli 14 saniyede, 7 cep telefonunu çalarken diğer şüpheli ise dışarıda gözetleme yaptı.

Çevredeki vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, cep telefon bayisinin camının kırıldığını tespit edince sahibine haber verdi. 

Olay yerine gelen dükkan sahibi stantta duran 7 telefonun çalındığını belirtirken, zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyledi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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