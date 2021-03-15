Taşlarla yaşam amaçlarınızı harekete geçirin!

Ay düğümleri

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir.

Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle (KAD), ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle (GAD) bağdaştırılır.

Ay Düğümlerini birer yol gösterici olarak düşünebiliriz. KAD, Dünya gezegenine gelmeden önce seçtiğimiz yaşam yolumuzu önümüze serer. Hangi evde ve burçlarda bulunduğuna göre, aynı zamanda ruhumuzun gelişmesini sağlayacak yaşam amacıdır.

GAD, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır.

Yapılması gereken GAD’ın temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak KAD yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

Sizlere Posta gazetesi Astroloji Gazetesinin bu sayısından itibaren bir süreliğine KAD ve GAD’lerinizden bahsedeceğim. Sizinkilerin nerde olduğunu öğrenmek için bizlere yazabilirsiniz…Şimdi kaldığımız yerden ikinci KAD-GAD birlikteliğini anlatacağım.

KAD–Boğa / GAD–Akrep

Yaşam Amacınız; Maddi olarak başkalarına ihtiyaç duymadan ayakta durabilmeyi, dengeli ve huzurlu bir yaşam kurabilmeyi, verimli olmayı, sadakatli olmayı ve bağışlayıcı olmayı öğrenmek.

Maddi anlamda kendi başına ayakta kalabilmek için destek alabileceğiniz taşların en başında Emperial (Altın) Topaz, Sitrin, Pirit, Sarı Jasper gelir. Aventurin taşı ise maddi şans getirebilir ve böylece sürpriz maddi kazanımlar da söz konusu olabilir.

Huzur duyacağınız bir ortamı yapılandırırken Mavi Dantel Akiğin o yumuşacık enerji titreşimleri sakin, mutlu ve huzurlu olmayı başarabilmeniz içten bile değildir. Huzur için en iyi çalışan kristaller yüksek titreşimli olanlarıdır. Yüksek titreşim, fiziksel olarak etkiler fakat ruh seviyesinde çalışırlar. Birlik bilincini insana hatırlatan, ruhsal huzurun inşa edilmesi için çalışan ve ruhsal planınızın tamamlanmasında ihtiyaç duyduğumuz yüksek bir titreşimdir. Yüksek titreşimli taşlar; Moldavit, Aqua Aura Kuvars, Kiyanit, Fenasit, Azeztulit, Danburit, Shungite, Herkimer Elmas ve Limon Kuvars’tır.

Siyah Turmalin hızlı sonuçlar beklemek ve risk almak yerine, sağlam ve güvenli adımlar atmanıza yardımcı olacaktır.

Yeteneklerinizi somut projeler üretmek için ortaya koymalı, verimli olmanız önemlidir bunun için Karnelyan ve Turuncu Kuvars ve Turuncu Selenitten destek alabilirsiniz.

Aragonit, duygusal travmalarda, hayal kırıklıklarında dayanıklılık ve güven hissi verir. Kişinin canlılığını kaybetmeden sakinleşmesini sağlar. Tüm çakralara ve meridyen noktalarına konumlandırılabilir. Böylece sağlam ve dayanıklı olabilir sert etkiler karşısında bile ayakta kalmayı başarabilirsiniz.

KAD Boğa, kendinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamalıdır. Dolayısıyla bu isteğinde ona destek çıkabilecek Siyah Turmalin, Obsidyen ve Shungite taşlarını evinizdeki odalarınızın köşe kenarlarına konumlandırabilirsiniz.

Selestit ve Ateş Akik taşları ile planlı, programlı bir yaşamı inşa etmek daha da kolaylaşacaktır. Malakit ve Kaplan Gözü taşları biriktirmeye yönelik eylemlerinize ivme kazandırırlar. Amazonit ve Emperial Topaz, gereksiz hırs ve yıpratıcı etkilerden uzak durmanızı destekler.

Yapıcı olmayı, sabırla yavaş hareket etmeyi öğrenmeniz gerekli olduğundan cebinizde bir Karnelyan, Taşlaşmış Ağaç taşı taşımanız uygun olacaktır.

Yosunlu Akik doğada bulunamadığınız zamanlar için size yardımcı olur. Hayatın tadını çıkarmayı başarmak da KAD Boğa’nın tatbikat konularından olduğu için Yeşil Kyanit bir bileklik size yeterli olacaktır.

BIRAKILMASI GEREKENLER: Kriz durumuna çekilmek. Sabırsızlık. Yargılama eğilimi. Aşırı tepki göstermek. Ortadan kaldırmak için bir şeyi yıkmak.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKENLER: Sadakat. Sabır ve sebat etmek. Şükretmek. Bağışlamak. Beş duyudan zevk almak. Para veya mal biriktirmek. Huzur içinde planlı bir yaşam kurmak.