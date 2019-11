Tatil başlasın! Kasımın keyfi çok başkadır...

Van Gölü ekspresi ile Tatvan

Ankara’da başlayan bu keyifli yolculukta toplam 60 istasyon sizi bekliyor. Van Gölü Ekspresi’ni diğer rotalardan ayıran çok önemli bir fark var: Tatvan’a vardıktan sonra feribotla Van Gölü’nü geçebiliyor; Van’ın muhteşem güzelliklerine daha yakından tanık olabiliyorsunuz. Van Müzesi ve Hoşap Kalesi’ni mutlaka gezin. Muradiye Şelalesi, Edremit ve Gevaş kıyılarının harika manzaralarına bayılacaksınız.

Mardin

Mardin’in ara sokaklarında dolaşıp taş evlerin havasını solumak, Mardin Çarşısı’nın o gizemli yapısında kaybolmak ve güneşin batışındaki renklerin dansını seyretmek kasımda bir başka güzel oluyor. Bumbar ve kaburga dolmasını, Mardin’e has mahlep şarabını mutlaka tadın. Hasankeyf ve Midyat’ı görmeden de dönmeyin.

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun tarihi konakları, şirin sokakları ve çarşısı 19. yüzyıldaki Türklerin yaşantısını yansıtan harika bir yer. Safranbolu’nun müzeye dönüştürülmüş tarihi konaklarını mutlaka görmeli, o gizemli sokaklarında fotoğraf makinenizle kaybolmalı, çarşısında safran çayı içmeli ve dönerken meşhur Safranbolu lokumundan kesinlikle almalısınız.

Yedigöller

Özellikle kasımda görülmeye değer müthiş bir manzara sunan Yedigöller, eşsiz bir doğa harikasıdır. Sonbaharın gelişi ile birlikte kırmızı ve turuncu tonlarına bürünen birbirinden güzel ağaçlar ve göllerle bezeli bu yer sakinlik arayanlar ve şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için son derece uygun bir alternatif. Kamp alanları dışında bölgede konaklama için yeterli sayıda yer var.

Afyonkarahisar

Türkiye’de termal ve sağlık turizminin anavatanı olan Afyonkarahisar yerli ve yabancı turistlerin kasım ayında en çok tercih ettikleri yerlerden biri. Afyonkarahisar, 5 yıldızlı termal tesisleri, tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle kış turizminin de gözde adresleri arasında yer alıyor. Termal havuzlarla yılın bütün yorgunluğunu atıp kışa daha zinde girebilirsiniz.

Kapadokya

Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen Kapadokya ve eşsiz güzellikteki peri bacaları kasımda bir başka oluyor. Yeşille sarının birbirine karışıp renk seremonisine dönüştüğü şu günlerde rüya gibi bir tatil yaşamak istiyorsanız Kapadokya sizi bekliyor. Henüz gün ağarırken yapacağınız balon turu, vadi yürüyüşleri, tarihi taş evler ve güneşin batışı size romantizmi doruklarda yaşatacak.

Ankara - Beypazarı

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Anadolu kültürünü en iyi şekilde yansıtan, tarihi eserleri, zengin mutfağı ve sıcakkanlı insanlarının yanında kendinizi adeta bir masal diyarında hissedeceksiniz. Beypazarı’nın 200 yıllık tarihi çarşısı mutlaka görülmeli. 80 katlı baklavanın yanı sıra yörenin diğer meşhur lezzetlerini tatmayı ihmal etmeyin. Beypazarı kurusu (kurabiye) almayı unutmayın.

Adıyaman - Nemrut

Tarihi kalıntılara ve Komagene Krallığı’na ait dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut’ta gün doğumu ve gün batımını seyretmek bir ayrıcalık. Eşsiz manzaralar sunan bu tepeye gelmişken bir buçuk saat uzaklıktaki Halfeti’ye uğramayı unutmayın. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ve eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Bursa - Tirilye

Burası Antik çağlardan beri yerleşime açık olduğu için attığınız her adımda tarihi Rum evleri, kiliseler, camiler, çeşmeler ve asırlık çınar ağaçlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bir tarafta tarihe tanıklık eden kültür varlıkları bir tarafta zeytin ağaçları... Zeytiniyle de ünlü Tirilye, Marmara’nın eşsiz maviliğindeki muhteşem köşelerden biri.

Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları Milli Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen gölleri, dereleri, endemik bitki türlerinin birleşmesiyle sonbaharda doğanın her rengini ziyaretçilerine sunuyor. Vadilerden akan şelaleler, beyaza bürünmüş dağ zirvelerinin sisli hali doyumsuz manzaralar sunuyor. Ender ekosistemiyle Dünya Doğayı Koruma Vakfı dünyada korunması gereken yüz bölgesi arasına aldı.

Güney Kurtalan ekspresi ile Siirt

Yine Ankara Garı’ndan başlayan yolculuk Siirt’in Kurtalan ilçesinde son buluyor. 24 saat süren yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Batman’dan geçiliyor. Anadolu bozkırlar iklim kuşağının en güzel örneklerini göreceğiniz yolculuğa nehirler, dağlar ve muhteşem manzaralar eşlik ediyor. Trenin yataklı, örtülü kuşetli ve pulman tipi vagonların yanı sıra restoranı da bulunuyor.

Doğu ekspresi ile Kars

Heyecan, macera ve keşif dolu bir gezi istiyorsanız aradığınız rota tam da burası. Ankara’dan kalkan Doğu Ekspresi ile seyahat ederken birbirinden görkemli manzara ve tarihi yapılara şahit olacaksınız. Ani Harabeleri’nin etkileyici manzarasına kapılacak ve masalsı Çıldır Gölü’nde at bineceksiniz. Bu gezinin her günü ve her anı sizlere farklı deneyimler sunacak.

Bekir SACAR / bekir.sacar@posta.com.tr