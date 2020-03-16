Tatil beldelerinde koronavirüs etkisi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte tatil beldelerinde yoğunluk yaşandı. İzmir yazlıkçılar, sezon başlamadan yazlık evlerini açtı, Çeşme, Urla ve Seferihisar’da yoğunluk oluştu.

"Umarım hafif olarak atlatırız"

İstanbul'da yaşayan ve Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki yazlığına gelen Metin Baş ise "İstanbul'dan geldik. Burada bu tarz virüslerin bulunmadığını düşünüyoruz" diye konuştu. Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediğini söyleyen ve İstanbul'dan Alaçatı'daki yazlığına gelen Dilek Baş, "Türkiye genelinde koronavirüs konuşuluyor. Umarım hafif olarak atlatırız. Özel anaokulum var ve velilerde ciddi bir panik olduğunu gözlemledim. Hepsi çocuklarını çekmiş durumdalar. Bir kurum sahibi olarak öğretmenlerimi, kurumumu düşünüyorum. Ekonomik anlamda inanılmaz bir yıpranma yaşayacağız. Umarım sağlıklı ve hafif atlatarak geçiririz" dedi.

"Evden çıkmıyoruz"

Koronavirüs endişesiyle Çeşme'ye gelen Güner Gedik de, "Virüsün açık havada yayılmadığını duyduğumuz için soluğu burada aldık. Virüs sebebiyle endişeleniyoruz. Kalabalık ortamlara girmiyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Evden çıkmıyoruz, çıkacağımız zaman da açık havayı tercih ediyoruz" diye konuştu.



